Уголовное дело курганских полицейских, отбиравших деньги у своих коллег, пополнилось эпизодами

Группе курганских полицейских, объединившихся в организованную преступную группу (ОПГ), предъявлены новые обвинения. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщает СУ СКР по Курганской области.

Как писал «Новый День», в марте 2020 года была задержана группа силовиков, которым было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). В числе задержанных – заместитель начальника УМВД России о Курганской области 50-летний Андрей Шамин, начальник МО МВД России «Шадринский» Дмитрий Кокотеев, главный бухгалтер указанного отдела полиции и два подчиненных ей бухгалтера. Сообща подозреваемые похитили не менее 27 млн рублей. Это бюджетные средства, которые поступали на зарплату сотрудникам полиции.

Сегодня следователи заявили, что в отношении указанных фигурантов дополнительно возбуждены четыре уголовных дела. Так, Шамину и бухгалтеру добавили три эпизода за легализацию денежных средств. Кокотееву предъявлено обвинение по ч.1 ст.285 (злоупотребление должностными полномочиями).

«По версии следствия, заместитель начальника УМВД и главный бухгалтер легализовали похищенные денежные средства путем осуществления частных финансовых операций, совершив приобретение дорогостоящего имущества и открыв вклад в банке. Кроме того, в ходе следствия установлено, что начальник МО МВД России «Шадринский» злоупотребил своими должностными полномочиями, требуя от своих подчиненных передачи ему части выданных им премий», – заявили в региональном Следкоме.

В данный момент Шамин и Кокотеев находятся в СИЗО. Ранее следователи подробно описывали схему, благодаря которой полицейские много лет (с 2012 по 2020 годы) присваивали себе деньги своих коллег. Члены ОПГ вносили в зарплатные ведомости заведомо ложные сведения о размерах денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам МО МВД России «Шадринский», подписывали их у начальника отдела полиции, а в последующем выдавали личному составу суммы в заниженном размере, либо не выдавали вовсе. Разницу в выплатах обвиняемые присваивали. «Похищенные таким образом денежные средства распределялись между соучастниками согласно ранее достигнутой договоренности и роли каждого в организованной преступной группе», – уточняли в Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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