В Зауралье частная компания пытается продать властям школу за миллиард, хотя она стоит дешевле

В Курганской области сложилась непростая ситуация, связанная с новой школой в Кетово. Учебное заведение еще в 2017 году решила построить частная компания, заранее получив «добро» от экс-губернатора региона Алексея Кокорина. Стройку лоббировал и экс-глава Кетовского района Александр Носков – ныне фигурант резонансного уголовного дела. Теперь застройщик грозится провести пресс-конференцию и настаивает, что готов продать готовый объект почти за миллиард рублей. Озвученная сумма вызывает недоумение у регионального кабмина и федеральных ведомств.

Идею построить школу на 1100 мест в Кетово в 2017 году озвучила компания «Эверест», подконтрольная двум курганским предпринимателям – Андрею Лушникову и Ивану Максимову. Застройщики еще в те годы получили от бывшего губернатора Зауралья Алексея Кокорина подтверждение, что объект у частников будет выкуплен за счет средств федерального и регионального бюджетов. Было составлено заключение, что бизнесмены получат за новый объект 812 млн рублей.

Как заявил на пресс-конференции в понедельник, 28 декабря, директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, сделка по выкупу школы должна была состояться в 2019 году, но в тот момент в Зауралье сменился губернатор и шел процесс формирования нового состава регионального правительства. Вопрос выделения финансов был перенесен на 2020 год.

К этому моменту инвестор изменил свои требования: школу фирма «Эверест» теперь готова продать совсем по другой цене. Почти за миллиард рублей.

По словам Кочерова, заявленные инвесторами условия не выполнимы. Дело в том, что объект пережил три экспертизы, две из которых проводили федералы (по линии Минпросвещения РФ), последняя – независимая. На основании выводов экспертов Курганская область получила на выкуп школы из федерального бюджета 734 млн рублей. Средства регион должен потратить в 2020 году. И если застройщик все-таки откажется от сделки, то вся сумма вернется в федеральную казну. А новая школа, возведенная по типовому проекту, так и останется собственностью ООО «Эверест».

Г-н Кочеров сегодня уточнил, что администрация Кетовского района, на баланс которой должен перейти новый объект, в текущем году трижды направляла бизнесменам оферту на выкуп, но все три раза от имени ООО «Эверест» возвращался отрицательный ответ: по такой цене не продадим. По одной из версий, застройщики свое решение объясняют тем, что деньги на строительство школы они занимали под завышенные проценты.

«Они хотят почти миллиард, но причем тут регион? Мы действуем в рамках законодательства. Документально никаких оснований у Кетовского района увеличить стоимость нет. Правовых оснований для этого просто нет. Мы представили свою позицию в прокуратуру. Сумма окончательная и изменению не подлежит», – прокомментировал Андрей Кочеров.

«Новый День» дозвонился до одного из бизнесменов – Андрея Лушникова, но предприниматель отказался озвучивать свою позицию.

«Идет диалог, пока он не завершится, никакой нашей позиции не будет. 31 декабря 2020 года мы соберем пресс-конференцию и все объявим. Сейчас идет текущая работа. Больше мне добавить нечего», – прокомментировал Лушников.

Отметим, что до решения вопроса осталось катастрофично мало времени. И если застройщики не изменят свою позицию, то Курганская область будет обязана вернуть целевую субсидию на покупку объекта в Резервный фонд РФ. И другая возможность продать региону школу у ООО «Эверест» вряд ли появится. По крайней мере, в обозримом будущем.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 28.12.20

В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, как в каникулы будут работать поликлиники. / Уголовное дело курганских полицейских, отбиравших деньги у своих коллег, пополнилось эпизодами. / Без отработки: курганский губернатор Шумков объявил 31 декабря выходным. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»