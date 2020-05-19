В суд передано дело экс-главы курганской «Рублевки», при котором пропали миллионы на новый водопровод

Уголовное дело экс-главы Кетовского района Александра Носкова передано в суд. Об этом 19 мая сообщает прокуратура Курганской области. Носкова будут судить по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). По версии следствия, ущерб от действий чиновника превысил 15 млн рублей.

В надзорном ведомстве уточнили, что дело передается в Кетовский районный суд. Статья, по которой будут судить Носкова, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщал «Новый День», Александр Носков был задержан в сентябре 2019 года. Он обвиняется в том, что в 2015 году подрядчик госконтракта – ООО «Мультипласт», не построил в селе Кетово водопровод. При этом коммерсанты получили деньги за невыполненную работу.

«Заведомо зная, что работы не выполнены в полном объеме, Носковым были подписаны недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей за фактически невыполненные работы», – ранее поясняли в пресс-службе УФСБ.

История с компанией «Мультипласт» получила громкое продолжение. Как выяснилось, по такой же схеме строители, под прикрытием чиновников, действовали в Шадринском районе.

В декабре 2019 года силовики практически в полном составе задержали бывших топ-менеджеров ООО «Мультипласт». Следом был арестован экс-замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин. Позднее, уже нынешней весной, силовики вышли на экс-замгубернатора Зауралья Сергея Пугина. Он также этапирован в СИЗО.

Пугин, Рознин, сотрудники ООО «Мультипласт» обвиняются в том, что коммерческая фирма на деньги федерального бюджета должна была исполнить два контракта: комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево Шадринского района и строительство сети водоснабжения села Верхозино.

Работы выполнены не были, но Пугин и Рознин подписали подрядчику фиктивные акты, благодаря которым была произведена оплата. «Ущерб от действий обвиняемых в связи с непринятием в эксплуатацию указанных объектов капитального строительства составил более 195 млн рублей», – уточняет региональный следком.

Как сообщал «Новый День», пока следователи не могут добраться лишь до коммерческого директора строительной фирмы «Мультипласт» Михаила Третьякова, он объявлен в международный розыск.

Курган, Кетовский район, Дарья Котова

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