ГИБДД Курганской области выступила с заявлением из-за сильного похолодания

ГИБДД Курганской области напоминает автомобилистам, что в регионе на несколько дней установятся сильные морозы. Автоинспекторы попросили автомобилистов учитывать погодные условия и без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов. А также, по возможности, отказаться от поездок на дальние расстояния на личном автомобиле.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области резко похолодало 29 января. Морозы продержатся до 3 января. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7 и более градусов. В среду, 30 декабря, ночью в Кургане похолодает до -28…-30 градусов. По области ночные температуры опустятся до отметки – 33.

Всех участников движения – автомобилистов и пешеходов, в ГИБДД попросили в эти дни соблюдать максимальную осторожность.

«В случае необходимости поездки быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Иметь в автомобиле дополнительный комплект одежды, горячий чай, запас бензина. Проверить исправность световых приборов, печки и уровень заряда аккумулятора. Если отправляетесь в путь с детьми, быть вдвойне внимательными и осторожными. Не допускать опасных маневров и управлять автомобилем в «детском режиме», – напомнили в автоинспекции Зауралья.

Пешеходов просят переходить дорогу только тогда, когда выхлопные газы от транспорта полностью рассеются и обзор проезжей части будет виден в обе стороны. «Не допускать появления на дороге, там, где водители вас не ожидают увидеть. Опустить воротники, приспустить шарфы при переходе дороги и не пользоваться телефонами», – предостерегают инспекторы участников движения.

Курган, Дарья Котова

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