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Воскресенье, 10 января 2021, 22:10 мск

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В Курганской области частично сохранится дистант для школьников

Оперативный штаб Курганской области озвучил решение о работе школ региона с 11 января 2021 года. Школьники будут учиться также, как в декабре 2020 года.

Как сообщал «Новый День», в Кургане и Шадринске в декабре 2020 года к очному обучению вернулись младшеклассники и старшеклассники. Так, ученики 1-4 классов и 9-11 классов вернулись за парты. На дистанционном обучении остались ученики 5-8 классов. В остальных муниципалитетах дети с 1 по 11 класс учатся очно.

Как ранее заявлял глава регионального департамента образования Андрей Кочеров, за тот период, пока все школьники из-за коронавируса и ОРВИ учились дистанционно, ситуация улучшилась. Стали меньше болеть и педагоги, и сами ученики.


Курган, Дарья Котова

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