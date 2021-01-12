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Вторник, 12 января 2021, 14:49 мск

Новости Курган

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Жители Курганской области стали реже жаловаться чиновникам на проблемы

За первые дни 2021 года Центр управления регионом Курганской области (ЦУР) обработал 517 обращений от жителей области. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период декабря 2020 года. Такую статистику во вторник, 12 января, привел региональный ЦУР, отвечая на запрос «Нового Дня».

Среди наиболее горячих тем для региона в этот период оказались: ЖКХ (172 обращения), здравоохранение (74), дороги (68), Сovid-19 (35), мусор (30). Данные формировались с учетом обращений, поступивших от жителей Зауралья через Платформу обратной связи (ПОС) и систему «Инцидент – Менеджмент».

Напомним, ЦУР Курганской области начал свою работу 23 ноября. Это новая структура, которая отвечает за мониторинг, сбор и обработку жалоб и предложений граждан. По сути, ЦУР – это координационный центр, способный на базе цифровых решений оперативно реагировать на все виды обращений населения, добиваясь решения озвученных проблем.

С момента открытия ЦУР и до конца 2020 года специалисты Центра обработали 1918 обращений граждан. Больше всего жителей в конце 2020 года волновали темы: дорог (304 обращения), ЖКХ (225), здравоохранения (218), социального обслуживания (209), эпидемии коронавируса (204). Вопросы дорожного хозяйства и ЖКХ вышли на первое место ближе к концу года, а в ноябре наиболее горячей темой был Covid.

Также ЦУР проанализировал, из каких территорий Зауралья поступает больше всего обращений. На первом месте предсказуемо оказался Курган: от жителей областной столицы в ноябре и декабре минувшего года поступило 1116 обращений. На втором месте – Шадринск (212 жалоб и предложений). Далее следуют Катайский, Кетовский, Целинный и Каргапольский районы, от жителей которых совокупно поступило 195 обращений.

Курган, Дарья Котова

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