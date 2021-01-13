В Кургане из-за холодов частично отменили занятия в школах

В Кургане в среду, 13 января, из-за морозов отменены школьные занятия для учеников с 1-го по 7-ой класс включительно. Об этом сообщает мэрия Кургана.

«Новый День» сообщал, что 13 и 14 января в Зауралье ожидается понижение температуры до -33…-35 градусов. Накануне городская администрация напомнила, при каких температурах школьники могут оставаться дома.

Так, в безветренную погоду при температуре -27 градусов школьные занятия отменяются для учеников 1 и 2 классов. При температуре -29 градусов дома остаются все младшеклассники. Это ученики 1-4 классов. В -30 не учатся классы с 1 по 7-ой, а при похолодании до -32 градусов школы закрываются для учеников с 1 по 9 классы. При морозе -34 градуса занятия отменяются абсолютно для всех.

Курган, Дарья Котова

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