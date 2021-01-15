Курганская область побила своей рекорд по Covid-19

В Курганской области к 15 января выявлено 116 новых случаев коронавируса. Это рекордная с начала 2021 года цифра. Всплеск суточного прироста был зафиксирован с 14 января, когда в регионе инфицировались 114 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, новые случаи выявлены в 17-ти территориях области. Больше всего заболевших в Кургане, где зарегистрировано 44 новых случая. Также Covid-19 подтвердился у жителей в Альменевском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Мокроусовском, Половинском, Юргамышском районах, в Шумихинском и Макушинском муниципальных округах и в городе Шадринске.

С начала пандемии в Зауралье коронавирусом заболели 13 тыс 708 человек.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.01.21

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