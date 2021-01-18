«ЮТэйр» продолжает массово отменять рейсы из Кургана: авиаторы не будут летать еще месяц

Авиакомпания «ЮТэйр», отменившая в январе большинство рейсов из Кургана, прекращает полеты в Москву и в феврале. Как сообщается на сайте курганского аэропорта, полеты не будут выполняться до 28 февраля включительно.

«Ютэйр» до конца зимы не будет выполнять рейсы 265 (Москва-Курган) и 266 (Курган-Москва). А с 1 марта полеты в столичный аэропорт Внуково авиакомпания планирует возобновить по усеченному расписанию: с вылетом из Москвы четыре раза в неделю (понедельник, четверг, пятница, воскресенье). Обратный рейс Курган-Москва буде выполняться в понедельник, вторник, пятницу и субботу. И только с 28 марта авиаторы планируют возобновить ежедневные полеты в Москву.

Как сообщал «Новый День», авиакомпания «ЮТэйр» с 11 января 2021 года отменила все московские рейсы из Кургана. С 1 февраля по 26 марта «ЮТэйр» планировала сократить свое расписание до четырех рейсов в неделю. Об отмене полетов на полтора месяца речь еще в начале января не шла.

Ранее инсайдеры «Нового Дня» уточняли, что «ЮТэйр» сокращает рейсы из Кургана из-за снижения пассажирооборота. Ситуация усложнилась не только из-за пандемии коронавируса, но и из-за того, что АК «ЮТэйр» перестала быть монополистом: с конца 2020 года по маршруту Москва-Курган-Москва начала летать авиакомпания «Победа». Цены на билеты у лоукостера заметно ниже, чем у «ЮТэйр».

Курган, Дарья Котова

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