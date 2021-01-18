Губернатор Шумков рассказал полпреду, где в Кургане появятся 400 новых рабочих мест

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и уральский полпред Владимир Якушев в понедельник, 18 января, провели рабочую встречу на площадке индустриального парка «Территория областного развития» (ТОР). Индустриальный парк создается на базе обанкроченного завода «Икар».

Глава региона сообщил полпреду, что на площадке индустриального парка планируют создать 400 новых рабочих мест. В рамках первого этапа реконструкции ТОР (это 25 тыс кв метров) создаются места для предприятий-резидентов. Первый резидент – завод по производству железобетонных изделий – планируют запустить производство в апреле-мае 2021 года. Всего резидентами планируют стать пять компаний, в том числе Курганский арматурный завод и ООО «Торговый дом «Дормаш». Помимо арматуры, резиденты парка будут выпускать железобетонные изделия, буровые насосы и оборудование для флотов ГРП для нефтедобывающей промышленности.

Вадим Шумков подчеркнул, что благодаря реконструкции производственные корпуса некогда крупного завода «Икар» фактически получают вторую жизнь в формате индустриального парка brownfield.

ТОР на месте «Икара» создается в Курганской области с 2020 года. Как напомнили в пресс-службе курганского губернатора, в минувшем году из областного и федерального бюджетов на ТОР направлено 255,1 млн рублей. Общая стоимость работ первого этапа с учетом средств инвестора составляет 485 млн рублей. На них реконструируются помещения под резидентов в первом и пятом корпусе.

На второй очереди в 2021 году будет разработана площадка размером 14 га под локализации новых производств на территории парка. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Следующие этапы создания ТОР позволят создать для резидентов огромную площадку: около 58,4 тыс. кв.

Как сообщал «Новый День», 18 и 19 января в Кургане с рабочим визитом будет находиться представитель президента в УРФО Владимир Якушев.

Курган, Дарья Котова

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