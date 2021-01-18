Полпред Якушев и губернатор Шумков открыли новое производство в Кургане

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым принял участие в открытии завода в Кургане. Церемония прошла 18 января 2021 года в ходе рабочего визита полпреда в регион. Якушев, Шумков и акционер «Корпорации СТС» Алексей Бобров нажали на символическую кнопку, что означало запуск производства электрических приборов и компонентов.

«Курганский индустриальный парк», где расположен новый завод, стал третьей промышленной площадкой, которую сегодня посетил полпред Владимир Якушев. Большую часть этой площадки, которая, кстати, создаётся на базе бывшего завода КЗКТ, занимают проекты «Корпорации СТС», поэтому представитель холдинга Алексей Бобров провёл экскурсию по территории для участников рабочего визита.

Он показал установки, которые производят структуры компании – это, в том числе, оборудование для электростанций, а также установки для обезвреживания отходов, которые позволяют вырабатывать топливо.

После этого делегация отправилась на производство электроизделий, где и состоялась торжественная церемония.

Помещения и оборудование нового производства подготовили в 2020 году. Тут установлена новейшая в России автоматизированная линия поверхностного монтажа (пайки) электронных компонентов. Основной продукт – счётчики электроэнергии. Они позволяют не только передавать показания онлайн, но и контролировать потребление электроэнергии. Сейчас здесь работают 50 человек, в планах до конца года создать ещё 50 рабочих мест. Также собственники предприятия намерены расширять ассортимент продукции.



В прошлом году территория Курганского индустриального парка благодаря второй очереди реконструкции увеличилась более чем на 16 тысяч кв. метров. Из бюджета на создание второго этапа парка было направлено 255 млн рублей.

Вадим Шумков рассказал полпреду, что всего в ближайшие годы в регионе планируется создать семь индустриальных парков.

Напомним, программа рабочей поездки полпреда в Курганскую область – двухдневная. На вторник, 19 января, также запланировано посещение нескольких строительных объектов и совещания.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 18.01.21

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