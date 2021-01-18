В Курган с рабочим визитом прибыл новый уральский полпред: Якушев пробудет в регионе два дня

В понедельник, 18 января, в Курган прибыл полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Программа визита полпреда расписана на два дня.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Курганской области, Якушев побывает на социально значимых объектах региона, примет участие в открытии нового завода в Кургане, проведет ряд совещаний, в том числе по развитию промышленного комплекса области.

Владимир Якушев в ноябре 2020 года был назначен уральским полпредом. До своего назначения Якушев возглавлял федеральное министерство строительства и ЖКХ. Ранее он был губернатором Тюменской области. На своей первой пресс-конференции в должности полпреда Якушев заявил, что готов оказывать Зауралью поддержку.

Курган, Дарья Котова

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