Новый уральский полпред Якушев пообещал поддержку Курганской области

Все начинания бывшего уральского полпреда Николая Цуканова, связанные с поддержкой регионов, будут продолжены. Об этом 12 ноября на своей первой пресс-конференции заявил новый полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев. В частности, Якушев пообещал, что финансовая поддержка будет оказываться Курганской области.

«Все начинания, которые делал Николай Николаевич {экс-полпред Цуканов, – прим. Ред.}, будут продолжены. Моя работа показывала, что преемственность – это важно. Мы вчера прошлись предметно по всем проектам. За время, что Николай Николаевич тут был полпредом, сделано очень много, он действительно очень беспокойный человек – в хорошем смысле слова. Я знаю, как он активно лоббировал интересы субъектов в УрФО. Это будет продолжено. Я тоже буду выступать лоббистом субъектов УрФО. Да, у нас есть субъекты посильнее, есть где ситуация сложнее, будут дифференцированные подходы, но нам важно сделать так, чтобы независимо от того, где проживают люди, они должны четко ощущать от органов власти, от бизнеса, от общественных объединений изменения к лучшему», – так ответил Якушев на вопрос о том, будет ли продолжена финансовая поддержка Курганской области.

Версию о том, что Якушев, вернувшись на Урал, может объединить Тюменскую области с ХМАО, ЯНАО и Курганской областью, новый полпред комментировать отказался. «Вопрос опустим, в повестке этого вопроса еще нет», – заявил сегодня Якушев.

Как сообщал «Новый День», 9 ноября президент РФ Владимир Путин принял решение о смене главы уральского полпредства. Путин отправил в отставку Николая Цуканов. Новым полпредом стал Владимир Якушев, который до этого возглавлял федеральное министерство строительства и ЖКХ. До получения поста министра Якушев был губернатором Тюменской области.

«Новый День» также подробно сообщал, что уральские регионы – Тюменская область и ЯНАО, оказывали Курганской области финансовую поддержку. Горизонтальные транши от финансово успешных субъектов УрФО Зауралье стало получать при поддержке Николая Цуканова.

Курган, Дарья Котова

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