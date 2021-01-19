Полпред Якушев проверил в Кургане главную и дорогую дорожную стройку

Строительство нового путепровода на ул.Машиностроителей в Кургане идет с опережением срока. Об этом во вторник, 19 января, сообщил подрядчик стройки уральскому полпреду Владимиру Якушеву.

Важнейший для Кургана объект транспортной инфраструктуры сегодня посетили Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков. Директор ЗАО «Курганстальмост» (компании, которая ведет реконструкцию) Дмитрий Парышев показал объект. Уже выполнено 73% работ – полностью смонтирована металлическая конструкция моста, завершается формированию свайного поля, продолжается переустройство ливневой канализации. Дмитрий Парышев напомнил, что работы должны быть завершены в декабре 2021 года, но ЗАО «Курганстальмост» планирует завершить работу раньше срока, указанного в контракте.

Как сообщал «Новый День», в августе 2019 года старый путепровод был полностью демонтирован. Строится новый мост. Это так называемый мост ЖБИ – самый загруженный в Кургане, который соединяет центральную часть города с другими микрорайонами.

Путепровод протяженностью 462 метра до 2019 года не ремонтировался 40 лет и находился в аварийном состоянии. Вопрос замены путепровода поднял в 2019 году губернатор Вадим Шумков, по его поручению регион сформировал и отправил заявку в Минтранс, после чего было принято решение о выделении средств на дорожные работы. Деньги – 1 млрд 45 млн рублей, регион получил по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Центральная часть нового моста будет металлической. Движение по путепроводу будет четырехполосным, с двух сторон предусмотрены пешеходные зоны. Развязка была традиционно загружена, трафик – около 16 тысяч автомобилей в сутки.

Курган, Дарья Котова

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