В Зауралье коронавирус опять расширил свою географию

В Курганской области к 20 января зарегистрировано 105 новых случаев коронавируса. Это меньше, чем за вчерашний день, но расширился список территорий, где выявлены инфицированные.

Как сообщает 20 января оперативный штаб региона, в Кургане за сутки 30 человек заразились COVID-19. Остальные случаи зафиксированы в Альменевском, Белозерском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Целинном, Шадринском, Юргамышском районах, Макушинском муниципальном округе и Шадринске. По данным за 19 января, напомним, коронавирус был выявлен в 14-ти территориях Курганской области.

Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 14 тыс 252.

Курган, Дарья Котова

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