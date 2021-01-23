В Кургане «акция Навального» продлилась недолго и закончилась предсказуемо

В Кургане в субботу, 23 января, состоялась акция в поддержку Алексея Навального. В тридцатиградусный мороз к кинотеатру «Россия» пришли около сотни человек, в основном – молодежь. Два школьника по итогам митинга были доставлены с места событий в полицию, откуда их уже заберут родители.

Участников «прогулки» (так несанкционированный митинг называли сторонники Навального) на площади в 14 часов встречали сотрудники полиции, которые вели себя корректно и с помощью громкоговорителя предупреждали активистов о незаконности такого мероприятия. И звуковые предупреждения звучали все то время, пока курганцы находились на площади у кинотеатра. На предупреждение силовиков несколько человек ответили выкрикиванием окорбительных для полиции лозунгов.

О том, как проходила акция в областной столице, в режиме онлайн рассказывали несколько сообществ в социальных сетях. Жители города в этот момент писали свои комментарии. Одни поддерживали «навальнят», другие осуждали Навального, который ради своих политических интересов «вывел» на улицы детей.

«Из-за глупости они выходят. В такой мороз стоят, да еще детей привлекают – глупо. Причем их Алешенька палец о палец не ударит, чтобы помочь, если вдруг что случится», – написала в паблике «Реальный Курган» подписчица под ником Татьяна, но комментариев в подобной тональности было много.

Критиковали люди сегодня не только Навального, но и его супругу. «Мадам Навальная призывает выходить на несанкционированные протесты. У меня вопрос к матери двоих детей: а детишек своих вы тоже выводите на незаконные протесты? Нет? Почему? Ах, да! За границей отпрыски», – написал мужчина под ником Юра Захаров.

Уже после самой акции, которая продлилась примерно 1,5 часа, в соцсетях начали появляться посты с громкими заголовками о том, что в Кургане массово задерживают «навальнят». Также на митинг отреагировали несколько местных телеграмм-каналов. Один из них распространил фейковую информацию о том, что на площадь к кинотеатру «выгнали ОМОН избивать десятки мирных протестующих».

По данным «Нового Дня», во время сегодняшней акции были задержаны два несовершеннолетних мальчика. Детей отвезли в полицию, где на их родителей оформят протокол. После чего школьников отпустят домой. Еще несколько человек оказались в полиции после выкрикивания лозунгов: «Мусора – позор России».

Тот факт, что задержания в Кургане были, подтвердил заместитель секретаря курганского реготделения «Единой России» Родион Вяткин. На своей странице «ВКонтакте» он разместил пост. «Задержания отдельных участников несанкционированной акции в Кургане у кинотеатра «Россия» были. Видел сам. Трансляций и видео тоже много. Все разберут, виновных накажу. Дороги не перекрывались, кто шел мимо, по своим делам, тот и прошел мимо. Для молодежи это конечно ВАУ – кино. А кто постарше – все это уже видел: автозаки, ОМОН, громкоговорители. Машины сегодня у ОВД покрасивее и поновее – это заметно. И еще холодно. Как и в 2011 и 2016 году, кто из участников акции буянил, сопротивлялся и не хотел идти на оформление правонарушения, того заносили в автобус сотрудники СОБР (видел порядка 5 – 7 таких доставок). Кто не сопротивлялся и шел на оформление сам – того сопровождали 1-2 сотрудника полиции (видел 4 – 5 случаев). Поэтому, если где напишут про массовые задержания сотен людей – это враки», – написал Вяткин.

Стоит отметить, что к митингу сторонников Навального сегодня активно пытались присоединиться коммунисты. Депутат-коммунист думы Кургана, экс-директор муниципального банного комплекса Яков Сидоров с утра выходил в эфир «ВКонтакте», присутствовал на митинге и публично обещал оказать помощь всем задержанным.

Напомним, в данный момент в Курганской области из-за пандемии коронавируса действует режм повышенной готовности. На территории области до особого распоряжения запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятий. Дети не могут появляться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Курган, Дарья Котова

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