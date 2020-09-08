Из-за ошибок депутатов-коммунистов сотрудникам курганского МУПа не погасят долги по зарплате

Руководство МУП «Бытовые услуги» (банный комплекс Кургана. – прим. Ред.) пока не может погасить долги по заработной плате перед сотрудниками. Целевой банковский кредит, который предприятию летом помогла получить мэрия города, завис на счетах МУПа из-за ошибок депутатов-коммунистов, взявшихся выводить «Бытовые услуги» из кризиса. Это народные избранники думы Кургана Яков Сидоров и Максим Пивоваров. По данным «Нового Дня», представители КПРФ, недолго побывшие в роли муниципальных служащих, готовят очередную провокацию, чтобы попытаться скрыть свои просчеты, которые они допустили в роли топ-менеджеров.

«Новому Дню» стало известно, что налоговая инспекция наложила временные ограничения на счета МУП «Бытовые услуги». Это значит, что вторая часть кредита от банка ВТБ – 1,1 млн рублей, которая на днях целевым назначением должна поступить на погашение долгов перед сотрудниками МУПа, до адресатов не дойдет.

Информацию о временной блокировке счетов МУП «Бытовые услуги» нашему агентству подтвердил директор городского департамента ЖКХ Александр Гонцов. Он уточнил, что первый транш «зарплатного» кредита от ВТБ МУП «Бытовые услуги» получил в начале августа.

«По условию кредитного договора, кредит – 2 млн 249 тыс рублей, разбивается на два равных транша. Первую часть МУП получил, второй транш, как ожидалось, должен был поступить 1 сентября. Но в связи с тем, что у предприятия сформировалась текущая кредиторская задолженность, налоговые органы наложили на счета МУПа временный запрет. Движение денег, соответственно, невозможно», – пояснил г-н Гонцов.

В пресс-службе мэрии Кургана «Новому Дню» сообщили, что общая кредиторская задолженность «Бытовых услуг» превышает 20 млн рублей. Это долги прошлых лет, а главный кредитор – мэрия города, которая еще в 2016 году выводила предприятие из банкротства и вложила в муниципальный актив около 14 млн рублей. Эту сумма горадминистрация со своей «дочки» не требует.

В пресс-службе также уточнили, что для срочной разблокировки счетов предприятию не хватает 650 тыс рублей.

Как пояснил Александр Гонцов, сегодняшнюю проблему можно было бы легко разрешить заранее, если бы исполняющий обязанности директора МУП «Бытовые услуги» Максим Пивоваров еще месяц назад – в августе 2020 года, обратился в мэрию с просьбой предоставить ходатайство для налоговой инспекции.

«Мэрия Кургана, как учредитель, могла направить в налоговый орган официальное письмо с просьбой об отсрочке погашения долгов МУПа. Мы не знаем, откликнулась бы ФНС на нашу просьбу или нет, но шанс урегулировать этот вопрос был. Руководство МУПа этой возможностью почему-то не воспользовалось. Когда летом оформляли кредит в ВТБ, то руководство муниципального предприятия, со ссылкой на свою бухгалтерию, заявляло, что 2,2 млн рублей от банка ВТБ им хватит по октябрь месяц – на выплату заработной платы и на погашение налогов. Они говорили, что у них все рассчитано», – прокомментировал Гонцов.

Наш инсайдер в налоговой инспекции города Кургана подтвердил, что в подобных случаях надзирающий орган, как правило, идет навстречу просителям, учитывая, что речь идет о возможности погасить миллионные долги по зарплате перед сотрудниками МУПа. Срок рассмотрения такого ходатайства – один месяц. Другими словами, если бы в августе, после получения первого транша от ВТБ, бухгалтерия МУПа свела дебет с кредитом и поняла, что есть риск блокировки счета в столь ответственный момент, то времени на то, чтобы решить вопрос, вполне хватало. А сейчас уже поздно.

Наш собеседник в налоговой инспекции добавил, что момент дать рассрочку на погашение 560 тыс рублей окончательно упущен. Дело в том, что в данный момент к общей кредиторской задолженности прибавились долги по НДФЛ, а в этом случае рассрочка предоставлена уже быть не может.

Ситуация на текущий момент сложилась безвыходная. Финансово-хозяйственная деятельность банного комплекса Кургана «оживает» в осенне-зимний период. Только тогда, вероятно, выручка «Бытовых услуг» позволит самостоятельно погасить часть долга, достаточную для разблокировки счетов предприятия.

Проблема с ростом кредиторской задолженности МУПа усугубилась еще и из-за неудачного судебного процесса, который в марте текущего года инициировал тогда еще директор МУП «Бытовые услуги», депутат и юрист Яков Сидоров. Он заявил, что подрядчик некачественно отремонтировал кровлю бани на ул. К. Мяготина и подал на исполнителя работ в суд. Иск был проигран, а в это время налоговой инспекцией в счет погашения иных долгов со счета предприятия были списаны средства, которые мэрия Кургана перевела для расчета с подрядчиком. Городские бани остались должны строителям более 1 млн рублей. И теперь уже новый кредитор, а не налоговая инспекция, через суд может добиться ареста счетов МУПа.

В пресс-службе мэрии Кургана на вопрос – может ли город оперативно покрыть текущие долги «Бытовых услуг» за счет бюджетных средств – ответили, что юридического основания для этого нет. Это будет считаться нецелевым расходованием бюджетных средств.

Максим Пивоваров, как депутат гордумы, голосовавший за параметры бюджета Кургана-2020, знает это лучше многих других. Оперативно выяснить у г-на Пивоварова, как вышло так, что деньги на зарплату не дойдут до его подчиненных, не удалось. Он не ответил на телефонный звонок корреспондента «Нового Дня». На его имя редакцией будет направлен официальный запрос.

Вероятнее всего, свой управленческий просчет коммунисты попробуют скрыть с помощью очередного де-марша. Тем более, оба коммуниста баллотируются в думу Курганской области седьмого созыва, а за новый состав депутатов регионального парламента жители области будут голосовать через шесть дней – 13 сентября.

Сидоров, покинувший пост директора МУПа в июле, а также его заместитель Пивоваров, уже становились авторами «банной» провокации. Как сообщал «Новый День», коммунисты тогда заявили, что мэрия Кургана не помогает им оформить тот самый банковский кредит, который нужен для погашения долгов по зарплате.

Одиозные депутаты пришли в приемную мэра Кургана Андрея Потапова с визитерами и потребовали немедленно подписать бумаги, на основании которых МУП может получить займ. Потапов им объяснил, что он не против, а только «за», но Яков Сидоров, который тогда еще был директором МУПа, обязан был собрать необходимый пакет бухгалтерской документации. Без них ни один банк просто не будет рассматривать заявку на кредит. Почему Сидоров, как топ-менеджер, тогда этого не сделал – вопрос остался открытым.

«Новый День» тогда сообщал, что по версии наблюдателей, с помощью псевдо-скандала г-н Сидоров пытается заявить о себе перед выборами в областную думу и замаскировать неудачное управление МУПом, которое закончилось финансовым крахом компании.

Напомним, депутат и коммунист Яков Сидоров получил пост главы МУП «Бытовые услуги» на одном из заседаний городской думы, когда рассматривался вопрос о финансовом состоянии муниципального предприятия. Сидоров выступил с критикой, что у МУПа есть долги. Мэр Потапов предложил коммунисту самому возглавить предприятие и руководить им так, чтобы проблем у банного комплекса Кургана больше не было.

Сидоров согласился и в феврале стал директором. Вскоре он нашел муниципальную должность своему соратнику по думе – коммунисту-депутату Максиму Пивоварову. Пивоваров стал заместителем Сидорова, который с июля исполняет обязанности директора компании.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.09.20

В Кургане родители отбили ребенка у педофила, который пришел к ним в гости. / Прокуратура Кургана по жалобам горожан проверит причину отключения воды в колонках. / В Курганской области растет уровень заболеваемости коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»