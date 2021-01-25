Уральские губернаторы Шумков и Артюхов заняли первые строчки особого кремлевского рейтинга

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошли в пятерку кремлевского рейтинга по доверию среди глав субъектов.

Рейтинг по выполнению губернаторами KPI был презентован на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике. Их, напомним, накануне собирали на семинар в подмосковном центре «Сенеж». Как сообщает РБК, каждый вице-губернатор получил данные по выполнению KPI в своем регионе, но помимо этого им на экране продемонстрировали пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту.

В пятерку лидеров помимо Шумкова и Артюхова были включены главы Курской области, Чечни и Адыгеи. Худший результат оказался у губернаторов Хабаровского края, Хакасии и Владимирской области.

В правительстве Курганской области официально комментировать рейтинг, презентованный на закрытой площадке, пока не стали. Но информированный собеседник «Нового Дня» поделился предположениями.

«Возможно, это связано с тем, что в Курганской области началось активное развитие – строительство и ремонты, появление новых производств. Федерация в рамках нацпроектов выделила очень серьёзные средства. И они действительно были вложены в инфраструктуру – здравоохранение, дороги, ЖКХ. Губернатор Вадим Шумков лично следит за исполнением этих программ, очень активно привлекает средства инвесторов. Это отмечает и население. На фоне этого бизнес тоже активизировался, инвестиции исчисляются миллиардами. Удалось также с соседями выстроить хорошие отношения – регионы выделяют Курганской области субсидии на решение сложных, но неотложных вопросов вроде модернизации системы водоотведения. Межэлитные отношения спокойные», – отметил собеседник из департамента информационной и внутренней политики.

В правительстве ЯНАО также отказались от комментариев. Политолог Алексей Климовский уверен, что Артюхову, в том числе, помогла его медийность «Присутствие Артюхова в топ-5 губернаторов с наибольшей поддержкой населения объясняется высокой активностью главы региона, в том числе и медийной. Регулярные поездки по региону, стримы, прямые линии и другие форматы поддержания обратной связи с населением дают свои плоды. Многие ямальцы также позитивно оценили предоставление бесплатных наборов лекарств в период пандемии и завершение многолетних инфраструктурных проектов. Кроме того, не стоит забывать и про традиционно высокий уровень социальной поддержки населения в ЯНАО, что также способствует поддержанию рейтинга губернатора», – уверен Климовский.

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