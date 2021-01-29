Журналисты попали во «дворец Путина»: внутри пустота и бетон. ВИДЕО

Журналистам Mash удалось попасть во «дворец Путина» в Геленджике, о котором в своем расследовании рассказывал оппозиционный политик Алексей Навальный.

Съемочная группа Mash не обнаружила в здании ничего из того, что описывал Навальный. Усадьба еще только строится, внутри работают строители, кругом бетон и стройматериалы. «Комната грязи» оказалась местом, где принимают душ, а место, которое Навальный назвал «аквадискатекой», больше похоже на фонтан. Нет на видео, которое 29 января разместил Mash, и двуглавого орла на воротах. Как нет еще и самих ворот. Пока единственное, что выглядит презентабельно – это фасад здания, работы над которым почти завершены. Сама стройка, утверждают журналисты, ведется уже 6 лет.

Напомним, на сайте Навального было опубликовано расследование о «дворце» под Геленджиком, владение которым оппозиционер приписал президенту РФ Владимиру Путину. В расследовании утверждается, что «дворец Путина» охраняют сотрудники спецслужб, а над его территорией установлена бесполетная зона.

Президент России спустя несколько дней заявил, что приписываемое ему огромное имение на черноморском побережье не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков накануне заявил, что этим объектом владеют «один или несколько» бизнесменов, но Кремль считает «некорректным» разглашать их имена.

Курган, Дарья Котова

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