ФСО и ФСБ прокомментировали расследование Навального о «дворце Путина»

Федеральная служба охраны (ФСО) и ФСБ прокомментировали расследование оппозиционного политика и блогера Алексея Навального о «дворце Путина».

В Федеральной службе охраны заявили, что в Геленджике и в прилегающих к нему районах нет объектов, охраняемых ФСО. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РБК. ФСО также указала, что не вводила на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

Ранее сегодня в ФСБ объяснили введение бесполетной зоны в районе мыса Идокопас под Геленджиком, где, по утверждению оппозиционера, находится «дворец Путина», возросшим интересом разведки ряда стран, в том числе входящих в блок НАТО, к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

В ответе спецслужбы на запрос РБК указывается, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности. По данным ФСБ, административный комплекс заставы ввели в эксплуатацию в октябре 2020 года.

В спецслужбе также заявили, что погранотряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что нет никакого запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас. Также там нет и других объектов, подконтрольных службе.

Напомним, на прошлой неделе на сайте Навального было опубликовано расследование о «дворце» под Геленджиком, владение которым оппозиционер приписал президенту РФ Владимиру Путину. В расследовании утверждается, что «дворец Путина» охраняют сотрудники спецслужб, а над его территорией установлена бесполетная зона.

Президент России спустя несколько дней заявил, что приписываемое ему огромное имение на черноморском побережье не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков накануне заявил, что этим объектом владеют «один или несколько» бизнесменов, но Кремль считает «некорректным» разглашать их имена.

Как сообщал «Новый День», Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Германии 17 января. 18 января Химкинский городской суд провел заседание прямо в отделе полиции, и вынес решение арестовать Навального за 30 суток за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Суд о замене политику условного наказания на реальное назначен на 2 февраля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.01.21

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