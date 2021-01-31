В Курганскую область поступила большая партия вакцины «Спутник V»

В Курганскую область в воскресенье, 31 января, поступила партия вакцины от коронавируса – 10 тыс 800 доз. Как уточняет оперативный штаб региона, это первая в 2021 году поставка вакцины «Спутник V».

Уже в ближайшие дни вакцина будет передана в поликлиники Зауралья, после этого жителей региона начнут приглашать на вакцинацию. Ранее был сформирован список желающих: люди записывались по номеру 122, а также на портале Госуслуг или телефону регистратуры поликлиники. Сейчас в списке около 6 тыс человек.

Как рассказала главный внештатный эпидемиолог Оксана Сагайдак, в регионе вакцинацию от коронавируса уже прошли 4 тысячи 342 человека.

«Новый День» ранее сообщал, что большую партию вакцины в Курганской области ждали к концу января. «С начала 2021 года, в новогодние каникулы, мы ведем запись всех желающих, не зависимо от рода занятий и возраста. Жители Курганской области активно используют эту возможность. Поступили заявки от 5718 человек», – отмечала Оксана Сагайдак.

Курган, Дарья Котова

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