Авиакомпания «ЮТэйр» в очередной раз на месяц отменила все московские рейсы

Авиакомпания «ЮТэйр» продолжает отменять рейсы Москва-Курган-Москва. Как сообщается на сайте курганского аэропорта, перевозчик пролонгировал отмены до 31 марта включительно.

Как ранее сообщал «Новый День», авиакомпания полностью «заморозила» курганское направление в феврале. Было объявлено, что самолеты «ЮТэйр» не будут летать до 28 февраля включительно. А с 1 марта полеты в столичный аэропорт Внуково авиакомпания планировала возобновить по усеченному расписанию: с вылетом из Москвы четыре раза в неделю (понедельник, четверг, пятница, воскресенье). Обратный рейс Курган-Москва должен был выполняться в понедельник, вторник, пятницу и субботу. И только с 28 марта авиаторы планировали возобновить ежедневные полеты в Москву, но вместо этого опять взяли паузу.

Заменить выбывшего перевозчика частично может авиакомпания «Победа», которая летает по маршруту Москва-Курган-Москва четыре раза в неделю.

Курган, Дарья Котова

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