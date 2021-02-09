В курганский Горсад, который через суд забрали у арендатора, выходят строители

Челябинская компания «Кизилдорстрой» стала победителем торгов, связанных с благоустройством Горсада в Кургане. Как сообщается на сайте госзакупок, подрядчик получает дорожный контракт на сумму почти 6 млн рублей.

В материалах госзакупки уточняется, что работы по благоустройству выполняются в «рамках реализации программы «Формирование комфортной гордской среды на территории города Кургана». В документации указано, что данный лот связан с дорожным покрытием Горсада. Подрядчик после проведения работ будет нести гарантийные обязательства по укладке щебеночного основания (6 лет), плиточного покрытия (4 года), бортового камня (4 года). Изначально лот оценивался в 6,119 млн рублей, но победитель закупки незначительно снизил цену. До середины июня контракт должен быть закрыт.

Горсад – культовое для Кургана место. О том, что территория будет масштабно благоустраиваться, сообщалось еще в 2020 году. Работы, в том числе, будут проводиться за счет гранта, который Курганская область получила из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды». «Проект благоустройства предусматривает модернизацию существующей дорожно-тропиночной сети, новое освещение, оформление цветников и газонов, установку малых архитектурных форм», – ранее уточняли в пресс-службе мэрии Кургана. Центральная аллея будет заасфальтирована, на остальных пешеходных дорожках будет уложена плитка. Клумбу с многолетними цветами планируют разбить со стороны ул. К. Маркса.

Именно в 2020 году была поставлена точка в споре между мэрией Кургана и арендатором Горсада – компанией «Курганпарк». Договор аренды был расторгнут через суд по инициативе городской администрации. «Новый День» сообщал суть конфликта. Арендатор много лет назад получил в самом центре города участок площадью 58220 кв.м. Сумма годовой арендной платы составляла 64,4 тыс рублей, то есть чуть больше 5 тыс рублей в месяц. При этом пользователь не привел рекреационную зону в порядок. Именно поэтому был поднят вопрос о принудительном расторжении договора аренды.

Курган, Дарья Котова

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