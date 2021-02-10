В Курганской области после поста Шумкова про макароны и сосиску начались рейды по школьным столовым

В Курганской области начались внеплановые проверки школьных столовых. Рейды по поручению губернатора Вадима Шумкова будут проводиться дважды в неделю. Цель проверки: контроль за объемами и качеством продуктов, которые поставщики поставляют в школы.

Как сообщал «Новый День», вчера Шумков разместил в своем Инстаграм пост, посвященный школьному питанию. «Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести – заветренная несвежая сосиска, предупреждаю – не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми», – написал Шумков.

10 февраля руководитель департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров заявил, что внеплановые проверки по организации бесплатного горячего питания во всех школах Курганской области уже начались. Уже проверено качество блюд в столовых восьми школ Кургана – №5, 17, 22, 27, 29, 32, 41, 49.

«Деньги, которые выделяются региону на закупку школьного питания – целевые, их нельзя потратить ни на какие другие цели. Объявляется конкурс среди поставщиков, чья компания выигрывает, та и становится поставщиком. Но в некоторых случаях представители компаний-поставщиков пытаются сэкономить и привозят в школы продукты более низкого качества. И как раз главная цель таких проверок – проконтролировать качество продуктов и их объемы поставок в школы. Очень важно, чтобы качество соответствовало заявленным требованиям», – объяснил Андрей Кочеров.

Глава профильного ведомства также призвал родительские комитеты подключиться к проверкам качества школьного питания.

Курган, Дарья Котова

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