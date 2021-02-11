Следком готов передать в суд дело курганских силовиков, которые отбирали деньги у коллег

Следователи готовы передать в суд резонансное дело, фигурантами которого стали курганские полицейские, объединившиеся в ОПГ и отбиравшие деньги у своих коллег. Об этом в четверг, 11 февраля, заявили в СУ СКР по Курганской области.

«Новый День» подробно описывал фабулу дела. Обвинения были предъявлены заместителю начальника УМВД России о Курганской области Андрею Шамину, начальнику МО МВД России «Шадринский» Дмитрию Кокотееву, главному бухгалтеру указанного отдела полиции и двум подчиненным бухгалтера. Сообща подозреваемые в период с 2012 года по февраль 2020 года похитили миллионы рублей. Это бюджетные средства, которые поступали на зарплату сотрудникам полиции.

Во время следствия уголовное дело пополнялось новыми эпизодами. И если в начале сообщалось, что подозреваемые присвоили себе более 27 млн рублей, то сегодня Следком уточняет: обвиняемыми было присвоено не менее 53,5 миллионов рублей.

По данным Следкома, Андрею Шамину предъявлено обвинение по ст.160, ст.290, ст.174.1 (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, получение взятки в значительном размере за незаконные действия, легализация денежных средств в крупном размере).

Дмитрию Кокотеева также будут судить по трем статьям УК РФ: 160, 291, 258 (присвоение, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, дача взятки в значительном размере за незаконные действия, злоупотребление должностными полномочиями).

Напомним, полицейские были задержаны в марте 2020 года. В настоящее время обвиняемые и их адвокаты, в соответствии с требованиями ст.217 УПК РФ, приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Курган, Дарья Котова

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