Министр промышленности Мантуров сегодня прилетит в Курганскую область с визитом

Курганскую область с рабочим визитом в пятницу, 12 февраля, посетят министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и уральский полпред Владимир Якушев.

По данным «Нового Дня», министр прилетит в Курган после обеда. Запланирована трехсторонняя встреча Мантурова, Якушева и курганского губернатора Вадима Шумкова.

«В ходе рабочей поездки министр и полпред вместе с главой региона посетят крупные предприятия региона АО «НПО «Курганприбор» и ОАО «Синтез». Кроме того, гостям на выставочной экспозиции расскажут о продукции, выпускаемой другими промышленными предприятиями Курганской области», – сообщили в пресс-службе курганского губернатора.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, напомним, январе посещал Курганскую область и провел в регионе два дня. За это время полпред посетил множество объектов, большая часть из которых напрямую связана с экономически развитием области.

Курган, Дарья Котова

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