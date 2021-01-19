Что увидел уральский полпред Якушев, проведя два дня в Кургане

Уральский полпред Владимир Якушев завершил свой двухдневный визит в Курган. В последний раз он посещал область в 2019 году, но тогда – в статусе федерального министра строительства и ЖКХ. Это был непростой период для Зауралья: в политической и медийной повестке регион упоминался с клеймом «стагнирующий». Новый губернатор – Вадим Шумков, весь 2019 год привлекал внимание федерального центра к проблемам области, встречался с министрами и просил финансирования буквально на все. Тональность нынешней встречи Шумкова и Якушева изменилась. Два дня глава региона показывал полномочному представителю президента итоги проделанной за два года работы.

Дни, проведенные в Кургане, Якушев разделил по тематикам. Понедельник полпред посвятил экономике региона. Сегодня инспектировал ключевые для областной столицы стройки. А сфера строительства – конек экс-министра.

Экономика: перезагрузка

Первым делом Якушев провел аудит дорожных работ в регионе. Напомним, с начала 2020 года в регионе уложили более 400 км нового дорожного полотна. Объем дорожного фонда впервые превысил 6,8 млрд рублей. В текущем году, сообщил Якушеву Шумков, область планирует капитально отремонтировать 37 км только федеральных автодорог. Не считая планы по ремонту внутрирегиональных трасс и дорог в муниципалитетах Зауралья.

Как сообщал «Новый День», вчера Якушев и Шумков посетили индустриальный парк «Территория областного развития» (ТОР). Он на средства инвесторов, регионального и федерального бюджетов сейчас строится на базе обанкроченного завода «Икар». Прогнозируется, что с запуском новых промышленных предприятий на площадке ТОР Курганская область получит 400 новых рабочих мест.

На сегодняшний день резидентами «Территории областного развития» планируют стать уже пять компаний. Резиденты парка готовы производить арматуру, железобетонные изделия, буровые насосы и оборудование для нефтедобывающей промышленности.

Еще одна остановка Якушева и Шумкова – «Курганский индустриальный парк». Это другая и тоже новая промзона, которая создается в Кургане на площадке бывшего завода КЗКТ. 18 января Якушев, Шумков и акционер «Корпорации СТС» Алексей Бобров нажали на символическую кнопку, чтобы запустить в Кургане новый завод по производству электроизделий.

Еще одно новое предприятие – завод по производству полистирольной пленки, пока не открыто. Запуск назначен на февраль 2021 года. Якушев посетил «НПО «Курганприбор», где авторы проекта рассказали ему об особенностях будущего производства.

Пленка, которую будут производить в Кургане, применяется в самых разных отраслях – от пищевой промышленности до электротоваров. Уникальность продукта в том, что сейчас такая пленка поступает в основном из-за рубежа, но с открытием цеха на территории «НПО «Курганприбор» импорт заменит отечественный аналог.

«Промышленный» день визита Якушева закончился обсуждением стратегически важного для Зауралья вызова: развитие экономики. Ее перестройка подкреплена индивидуальной программой ускоренного социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы (ИПСЭР), которую весной 2020 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он тогда, напомним, также посетил Курган с рабочим визитом.

До 2024 года область в рамках ИПСЭР получит 5 млрд рублей. Средства направят на создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков – чтобы там могли появиться новые производства. На поддержку предпринимателей: будет увеличен фонд льготных займов для промышленников и малого бизнеса. Также промышленники и предприниматели смогут получить финансовую поддержку на покупку нового оборудования. Кроме того, на деньги этой программы будут создавать инфраструктуру для новой жилой застройки – дороги и коммунальные сети для районов. Одна из ключевых составляющих программы – создание особой экономической зоны.

Вадим Шумков рассказал полпреду, что уже удалось сделать региону на основе ИПСЭР. На встречу были приглашены представители бизнес-сообщества Зауралья.

Губернатор отметил, что регион сейчас возрождает промышленный комплекс. «Перед нами амбициозные задачи. В планах построить семь индустриальных парков, четыре из них уже реализуются. Владимир Владимирович, вы часть из них видели – это реальные проекты. Бизнесу и промышленным предприятиям предлагаются новые эффективные меры поддержки с масштабным объёмом финансирования. Только на субсидирование лизинга было направлено в 2020 году около 480 млн рублей. Более того, сделано максимально прозрачное распределение господдержки», – отметил глава региона и предложил полпреду рассмотреть вопрос об увеличении объёмов финансирования некоторых мероприятий программы.

Также Шумков попросил Якушева поддержать заявку Курганской области на создание особой экономической зоны на территории региона. Она позволяет ввести налоговые льготы и режим свободной таможенной зоны. Заявку на её создание Курганская область в федеральное правительство уже направила.

«Когда мы видим, что бюджетные деньги дают серьёзный результат, можно вести диалог о дополнительной поддержке. И Курган один из хороших примеров, где средства правильно администрируются и виден эффект», – ответил на просьбу Шумкова Якушев.

По итогам первого рабочего дня в Кургане Владимир Якушев выступил с заявлением: область взяла хороший темп развития. «Я вижу очень хорошую динамику, и могу сказать уже с позиции бывшего федерального министра, что далеко не во всех субъектах Российской Федерации набран вот такой темп в развитии и экономики, и социальной сферы, и жилищного строительства. И если в таком темпе до 2024 года в рамках национальных проектов регион будет продолжать движение, то в 2024 году, Курганская область будет иметь совершенно другое лицо», – прокомментировал полпред.

Это официальный аккорд первого рабочего дня. По информации «Нового Дня», губернатор и полпред также успели провести закрытое совещание. Оно было посвящено политике.

Ключевые стройки: Якушев в роли эксперта

Весь сегодняшний день Якушев и Шумков провели на морозе – осматривали крупные курганские стройки. И начали с посещения строительной площадки жилого квартала «Резиденция» на пересечении улиц Савельева и Коли Мяготина.

Аналогов такому объекту в регионе пока нет. Компания «Брусника» – застройщик высоток (8-17 этажей), предлагает двухуровневые квартиры, жилье с террасами, квартиры с отдельными входами.

Якушев долго общался с представителями «Брусники» (на объекте его встречал директор компании Алексей Круковский). И, несмотря на мороз, полпред не спешил. Ему было интересно, как строители переживают пандемию, какие у них планы по развитию, как обстоят дела с финансовым положением, насколько активно люди раскупают квартиры.

А для курганцев же главной новостью сегодня стало обещание закончить раньше срока строительство нового путепровода на ул. Машиностроителей. Якушев и Шумков побывали на объекте и убедились, что работы ведутся с опережением графика.

Как сообщал «Новый День», в августе 2019 года аварийный путепровод протяженностью 462 метра был полностью демонтирован. По инициативе Шумкова строится новый мост. Это так называемый мост ЖБИ – самый загруженный в Кургане, который соединяет центральную часть города с другими микрорайонами. Объект за 1 млрд 45 млн рублей по контракту должен быть сдан к концу 2021 года.

Традиционно федеральные политики, приезжая в Курган с рабочим визитом, посещают разрастающийся микрорайон Заозерный. Якушев не исключение.

Как ранее заявлял Шумков, в Заозерном «началось колоссальное движение». На территории с 2019 года строятся социальные объекты, появляется спортивная инфраструктура, строятся дороги.

Как сегодня напомнил полпреду заместитель губернатора Анатолий Воробьев, в 2022-2023 годах в Заозерном начнется строительство улицы Фарафонова, на ней появится новая школа на 1500 мест, в планах – строительство детской поликлиники.

«В Заозерном сейчас живет треть жителей Кургана. Мы хотим построить и запустить несколько сотен тысяч квадратных метров жилья, включая малоэтажное жилье и ИЖС. Параллельно будем благоустраивать там отдельные площадки под скверы. Будет развиваться и сопутствующая коммерческая инфраструктура. Район получится красивый и современный», – отметил Вадим Шумков.

Трудно представить, что при столь плотном графике уральский полпред пропустил бы посещение улицы Куйбышева, где расположен один из самых проблемных объектов коммунальной инфраструктуры Кургана – коллектор.

На изношенный коллектор региону удалось найти средства – свыше 150 млн рублей. Работы по модернизации уже ведутся, подрядчиком стало ООО СМК «Артель». Новые коммуникации протяженностью 1,4 км за два года проложат на участке от Дрожзавода до ул. Пролетарской. Диаметр коллектора составит 1000 мм. Шумков отметил, что, безусловно, во время работ жителям города придется терпеть неудобства, но модернизация позволит закрыть проблему аварий на коллекторе, которые влекут за собой провалы грунта, пробки и опасные ситуации на дороге, неприятный запах из-за разлива нечистот.



Политолог Александр Безделов, оценивая визит Якушева в Курган, особо подчеркнул тот факт, что впервые в истории Зауралья полномочный представитель президента отвел на рабочий визит два дня.

«Прошлые полпреды президента РФ в УрФО посещали регион на день, больше суток не задерживались. Нынешний уральский полпред Владимир Якушев отнёсся с особым вниманием к Курганской области. Это говорит о том, что Якушев готов оказать необходимую помощь губернатору региона Вадиму Шумкову, и быть сопричастным к жизни Зауралья», – прокомментировал политолог.

Что касается оценки деятельности Шумкова, то Безделов отметил: «Губернатор Курганской области в очередной раз подтвердил репутацию деятельного, работоспособного политика. Ему было что показать. И особо ценно то, что он за время своего пребывания на посту наладил контакт с федеральными министрами», – резюмировал Безделов.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 19.01.21

Полпред Якушев проверил в Кургане главную и дорогую дорожную стройку. / В Зауралье возвращаются сильные морозы. / В Курганской области снижается заболеваемость коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»