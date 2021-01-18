«В 2024 году регион будет иметь совершенно другое лицо»: Якушев похвалил Курганскую область за взятый темп

Уральский полпред Владимир Якушев заявил, что Курганская область взяла хороший темп развития. Свое мнение полномочный представитель президента в УрФО озвучил журналистам 18 января во время своего визита в Курган.

«Я вижу очень хорошую динамику, и могу сказать уже с позиции бывшего федерального министра, что далеко не во всех субъектах Российской Федерации набран вот такой темп в развитии и экономики, и социальной сферы, и жилищного строительства. И если в таком темпе до 2024 года в рамках национальных проектов регион будет продолжать движение, то в 2024 году, Курганская область будет иметь совершенно другое лицо», – отметил Владимир Якушев.

Как сообщал «Новый День», Владимир Якушев 18 января прибыл в Курган с двухдневним визитом. Сегодня полпред и губернатор Вадим Шумков посетили индустриальный парк, который создается в Кургане на базе обанкроченного завода «Икар», и где резиденты – промышленные предприятия, планируют создать 400 новых рабочих мест. На базе другого индустриального парка Якушев и Шумков сегодня присутствовали на открытии нового производства – приборостроительного завода.

Завтра полпред планирует обсудить с губернатором вопросы, связанные с реализацией национальных проектов по итогам 2020 года и планами на 2021 год.



Владимир Якушев в ноябре 2020 года был назначен уральским полпредом. До своего назначения Якушев возглавлял федеральное министерство строительства и ЖКХ. Ранее он был губернатором Тюменской области. В статусе министра политик уже посещал Зауралье, а вот как полпред прибыл в Курганскую область впервые. Ранее, на своей первой пресс-конференции, Якушев заявил, что готов оказывать региону поддержку.

Курган, Дарья Котова

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