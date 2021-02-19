Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил Курганскую область за выполнение показателей по нацпроектам

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин похвалил Курганскую область за перевыполнение всех показателей по строительным программам в 2020 году – это комфортная городская среда, строительство жилья, строительство дорог, переселение из аварийного жилья. Он обещал поддержать заявки региона на передвижку средств нацпроектов.

Оценку работы правительства региона Марат Хуснуллин высказал в пятницу, 19 февраля в рамках совещания по нацпроектам. Оно прошло в Екатеринбурге, в полпредстве при участии полпреда в УрФО Владимира Якушева. Губернаторы регионов УрФО подключились к совещанию в режиме ВКС. Каждый из них отчитывался по исполнению федеральных программ в рамках нацпроектов и рассказывал о планах.

Как передаёт корреспондент «Нового Дня», губернатор Курганской области Вадим Шумков выступал первым. Он презентовал Якушеву и Хуснуллину концепцию комплексного развития района Заозёрный в Кургане (Якушев уже видел её, когда приезжал в Курган в январе 2021 года). Глава региона рассказал, что уже выбран подрядчик для строительства детской поликлиники, которую будут возводить там в рамках нацпроекта.

Шумков доложил, что всего в 2020 году в Курганской области ввели в эксплуатацию 267 тыс. кв.м жилья, что почти на 7% больше, чем в 2019 году. Это 102 % от плана, который установил Минстрой России.

Марат Хуснуллин отметил, что Курганская область смогла перевыполнить планы по реализации «строительных» нацпроектов, несмотря на небольшие бюджетные возможности.

«Курганская область – яркий пример того, когда регион с низкой бюджетной обеспеченностью за счёт системной работы, профессиональной работы команды, за прошлый год, несмотря на коронавирус, все показатели перевыполнил. Спасибо вам за работу», – сказал вице-премьер губернатору Вадиму Шумкову, добавив, что в связи с этим регион может претендовать на перенос средств по нацпроектам с 2023-2024 годов на 2021-2022 годы и обещал поддержать эту инициативу региональных властей.

Курган, Наталья Ефремова

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