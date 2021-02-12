Тюрьма и штраф: вынесен приговор экс-мэру курганской «Рублевки», при котором на важной стройке пропали деньги

Кетовский районный суд вынес приговор экс-главе Кетовского района Александру Носкову. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе суда, Носков приговорен к 6 годам лишения свободы, также ему придется выплатить штраф в сумме 3,5 млн рублей.

В суде напомнили, что градоначальника Носкова судили по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Как только решение суда вступит в законную силу, осужденный будет этапирован в исправительную колонию общего режима. Приговор был зачитан 11 февраля.

«Новый День» сообщал, что Александра Носкова задержали в сентябре 2019 года. Силовики тогда занимались делом «Кетовского водопровода», который в 2015 году строился в рамках госконтракта. В итоге подрядчик – ООО «Мультипласт», не построил в селе Кетово водопровод. При этом коммерсанты получили деньги за невыполненную работу.

«Заведомо зная, что работы не выполнены в полном объеме, Носковым были подписаны недостоверные акты на сумму свыше 15 млн рублей за фактически невыполненные работы», – ранее поясняли в пресс-службе УФСБ.

История с компанией «Мультипласт» получила громкое продолжение. По такой же схеме фирма работала и на других объектах Зауралья. Фигуранатми других уголовных дел, где также звучит «Мультипласт», стали экс-замгубернатора Курганской области Сергей Пугин и экс-заместитель главы Шадринского района Вячеслав Рознин.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.02.21

Оперштаб Зауралья принял решение о продлении режима самоизоляции. / Министр промышленности Мантуров сегодня прилетит в Курганскую область с визитом. / Следком готов передать в суд дело курганских силовиков, которые отбирали деньги у коллег. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»