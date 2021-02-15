В Курганской области для родителей школьников создали новые каналы для подачи жалоб

В департамент образования и науки Курганской области жители региона теперь могут обратиться через Telegram, Viber, WhatsApp. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в профильном ведомстве.

Месседж в региональный департамент образования может быть связан с качеством учебного процесса, школьного питания, также можно сообщить о фактах денежных поборов. Нарушение можно зафиксировать на фото или видео и отправить его в Telegram, Viber, WhatsApp по номеру +79129700460.

«Если у вас есть конкретные примеры недобросовестной работы сотрудников образовательных учреждений: пишите, звоните, присылайте фотофакты и видео. При этом не забывайте указывать номер школы или детского сада, название учреждения, муниципалитет, в котором находится данная организация. При этом обращаем ваше внимание, что анонимные и бездоказательные сообщения департаментом рассматриваться не будут», – уточнили в областном депздраве.

При этом привычные каналы коммуникации жителей области с ведомством по-прежнему актуальны. Доступными для обращений остаются официальный сайт органа власти: don.kurganobl.ru, электронная почта: don@kurganobl.ru, официальные группы в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Instagram» и телефон департамента: 46-14-41.

Напомним, ранее курганский губернатор Вадим Шумков заострил внимание на качество школьного питания и написал по этому пост в своем Инстаграм: «Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести – заветренная несвежая сосиска, предупреждаю – не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми», – написал сегодня Шумков.

Курган, Дарья Котова

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