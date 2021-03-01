В Кургане запланировано масштабное отключение электричества

В Кургане в понедельник, 1 марта, АО «СУЭНКО» будет отключать оборудование. Без электричества останутся почти 20 улиц. Это плановые работы, сообщается в официальном аккаунте мэрии Кургана в Инстаграм.

По данным энергетиков, 1 марта до 15 часов будут проводиться работы по техприсоединению, в результате чего электричества не будет по адресам: ул. Урожайная №№ 87, 95-125, 95а, 88; ул. Гагарина №№ 126-138, 134а, 136а, 138а, 136б; ул. Шевченко №№ 3-7, 10-12, 10а; ул. Тюменская №№ 7-13, 14-32, 7а, 24а, 28а, 30а.

До 16 часов по такой же причине без света останутся дома по следующим адресам: ул. Тельмана №№ 5-31, 27а; ул. Менделеева №№ 1-7, 11-27, 2-22, 2а; ул. Бажова №№ 20, 22-32; с 13:40 до 16:00 – ул. Урожайная №№ 118-132, 125-127, 127а, 133-141, 135а, 139а, 147а, 153а, 163а, 159а, 161а, 163в, 163г, 165; ул. Ялуторовская №№ 22-50, 54-74, уч. №№ 1, 34, 7; ул. Гризодубовой №№ 8, 14-16, 21-37; ул. Гагарина №№ 140, 140б, 140а, 140г, 142-148, 140д, 142в, 142б, 142д, 144а; ул. Тюменская № 29.

«В связи с комплексными капитальными работами до 16:40 электричества не будет по адресам: ул. Березовая №№ 3-17, 4-12, 6а, 22, 19; ул. Сиреневая №№ 2-18, 3-13, 17, 17а; ул. 2-я Трактовая №№ 1, 1а, 3а, 3б, 5, 7, 2, 2б, 2в, 2д, 2е, 2с, 4д; ул. Трактовая №№ 32а, 49, 51. В связи с заменой оборудования в многоквартирных домах до 15:00 запланированы отключения по адресам: ул. Ленина №№ 30а, 33, 41; ул. Зорге №№ 18, 28, 30, 32; ул. Пушкина № 104; ул. Советская № 145; 5-й микрорайон № 3», – уточнили в СУЭНКО.

Курган, Дарья Котова

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