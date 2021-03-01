В Курганской области весь цикл вакцинации от коронавируса прошли более 9 тысяч человек

Курганская область в понедельник, 1 марта, получила очередную партию «Спутник V». Поступило 2 тыс доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный эпидемиолог области Оксана Сагайдак.

Препарат будет передан в поликлиники и районные больницы, где уже ведется вакцинация населения.

«Всего Курганская область за весь период вакцинации получила 30 тысяч 582 комплектов доз «Спутник V». На 1 марта в нашем регионе привито от коронавируса 23 тысячи 606 человек, из них 8 тысяч 835 – получили обе дозы и полностью завершили вакцинацию», – отметила Оксана Сагайдак.

Как сообщает на своей странице во «ВКонтакте» Центр управления регионом (ЦУР) Курганской области, в феврале тема вакцинации была в Зауралье одной из самых обсуждаемых. ЦУР зафиксировал рекордное количество обращений и вопросов от граждан – 3190. Это на 69% обращений больше, чем в январе.

В ЦУР «Новому Дню» уточнили, что чаще всего зауральцы спрашивали, как записаться на вакцинацию и где можно сделать прививку.

В оперативном штабе региона напоминают, что записаться на вакцинацию можно по единому номеру «122», на портале Госуслуг или по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства. В первую очередь на прививку приглашаются работающие жители региона 60 лет и старше, так как они относятся к группе риска. Тем, кто уже переболел COVID-19, ставить прививку можно только по истечении 6 месяцев после болезни. Нельзя вакцинироваться беременным женщинам и кормящим мамам.

Курган, Дарья Котова

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