В Курганской области после тридцатиградусных морозов потеплеет до +1

Синоптики предупреждают о резком потеплении в Курганской области. К 4 марта по области ожидается до +1 градуса.

Как сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «температурные качели» ожидаются 2,3 и 4 марта. Так, сегодня, 2 марта, в Кургане днем температура воздуха ожидается на уровне -2…-4 градусов. По области -1…-6 градусов. В среду ночные температуры по прогнозу будут -6…-11 градусов, а днем -4…+1 градус. На четверг прогноз аналогичный, только ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

В конце февраля в Курганской области сложилась сложная ситуация из-за погодных условий. При тридцатиградусных морозах два дня бушевали метель и шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 02.03.21

Исследование: чем ниже зарплата, тем чаще сотрудники хотят отмечать гендерные праздники. / Курганские власти рассказали, когда в десятки домов вернется газ. / В Курганской области весь цикл вакцинации от коронавируса прошли более 9 тысяч человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»