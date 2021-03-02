«ЮТэйр», на два месяца отменившая рейсы в Курган, частично восстанавливает авиасообщение

Авиакомпания «ЮТэйр» с 1 апреля частично восстановит авиасообщение между Москвой и Курганом. Как сообщается на сайте курганского аэропорта, авиаторы с 1 по 30 апреля будут выполнять четыре рейса в неделю.

Из московского аэропорта Внуково в Курган самолеты начнут летать во вторник, четверг, субботу и воскресенье. Время вылета – 01:00 час ночи. Из Кургана борт будет возвращаться в Москву в эти же дни, вылет в 06:50 часов. С 1 мая «ЮТэйр» планирует вновь вернуться к ежедневным полетам по маршруту Москва-Курган-Москва. И такое расписание будет действовать до 30 октября.

Как сообщал «Новый День», АК «ЮТэйр» прекратила полеты в Курган с 1 февраля. В марте авиасообщение обещали восстановить, вместо этого авиакомпания объявила, что берет паузу еще на месяц – до 31 марта включительно.

Пока связь курганцев с Москвой поддерживает только АК «Победа». Сейчас лоукостером можно улететь из столицы Зауралья в Москву четыре раза в неделю – понедельник, вторник, четверг и суббота. Это утренний рейс. Из Москвы (Внуково) в Курган борт вылетает в 23:50 часов. Соответственно, в Курган из Москвы «Победа» также выполняет четыре рейса в неделю (понедельник, среда, пятница и суббота). С 1 мая текущего года «Победа» планирует сделать московский рейс ежедневным.

Курган, Дарья Котова

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