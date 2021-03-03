В Курганской области запускают сразу три новых завода

Сразу три новых производства заработают на площадке опережающего социально-экономического развития «Далматово» (ТОСЭР). Как сообщили в региональном департаменте экономического развития, резиденты займутся переработкой автошин, производством полиэтиленовых труб и термоструктурных панелей.

Соглашения с курганскими властями подписали ООО «Далматовский трубный завод», ООО «ДСК «Далматово», ООО «Далматовская резина-крошка». Как уточнил глава депэкономики Владимир Ковалев, ООО «Далматовская резина-крошка» планирует создать современное производство по переработке изношенных автомобильных шин. Их в буквальном смысле пустят на крошку , которая востребована в различных сферах производства товаров и услуг. Мощность производственной линии – до 3 500 тонн автопокрышек в год.

Производитель термоструктурных панелей, плитного утеплителя, других пенополистирольных изделий, упаковочных материалов – ООО «ДСК «Далматово», также готов поставлять свою продукцию для различных сфер. А «Далматовский трубный завод» займется производством полиэтиленовых труб для водоснабжения и полипропиленовых труб для водоотведения.

Все резиденты ТОСЭР пользуются налоговыми преференциями. В том числе, они освобождены от уплаты местных налогов: земельный налог и налог на имущество составляет 0% на время существования ТОСЭР; налог на прибыль – в первые 5 лет составляет 5%, далее – 13% вместо 20%. Страховые взносы составят всего 7,6%, тогда как действующая ставка с стране составляет 30%.

«За последний месяц уже сем предприятий приняли решение реализовать свои проекты на площадках ТОСЭР «Варгаши», «Далматово», «Катайск». Общее количество резидентов территорий опережающего социально-экономического развития достигнет 18 и это наглядно демонстрирует, что промышленники реально заинтересованы в тех мерах поддержки, которые им готово оказывать Правительство Курганской области», – отметил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

Курган, Дарья Котова

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