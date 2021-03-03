В Кургане из ТЦ эвакуировали 400 человек

В Кургане в среду, 3 марта, сработала пожарная сигнализация в ТЦ «Пушкинский». По сигналу на ул. Пушкина, 25 выехали 12 единиц техники.

Как сообщили в управлении МЧС по Курганской области, сигнал поступил в 11 часов 41 минуту. «Поступило сообщение о задымлении в кинотеатре в ТРЦ «Пушкинский», – уточнили в оперативном ведомстве. Причиной переполоха стала электропроводка – произошло замыкание. «В ходе разведки было установлено, что произошло срабатывание сигнализации по причине задымления. В первом зале кинотеатра произошло замыкание электропроводки без последующего горения. Сработала система дымоудаления», – прокомментировали в региональном УМЧС.

Посетители ТЦ были эвакуированы, пришлось выводить на улицу 400 человек. Пострадавших нет.

Курган, Дарья Котова

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