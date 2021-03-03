Шумков предложил сделать в Кургане «стену плача» для жалоб на злого губернатора

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в среду, 3 марта, во время поездки по Кургану предложил создать стену плача на улице Советской. Как сообщается в Инстаграм Шумкова, губернатор в шутку предложил жаловаться на «злого губернатора».

О своей шутке Шумков рассказал в сториз. «На заднем фоне старинная кирпичная стена во дворе по ул. Советской, очень похожая на расстрельную», – подписал опубликованную фотографию губернатор. Глава региона предложил сделать ее стеной плача, куда «городские чиновники и руководство нерадивых «управляшек» смогут класть свои записочки с жалобами на злого губернатора». «Засмеялись не все…», – добавил Шумков.

В среду губернатор совершает рабочую поездку по Кургану. Он проверяет, как расчищены дворы после снежного бурана, который обрушился на Зауралье в конце февраля. Также в городе из-за аномальных холодов перемерзла часть колонок.

Накануне из мэрии Кургана уволился директор городского департамента ЖКХ Александр Гонцов.

Курган, Дарья Котова

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