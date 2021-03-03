Суд в Кургане вынес приговор рабочим, которые случайно убили мужчину «летающей» дверью

В Кургане двое рабочих приговорены к тюремному сроку из-за трагедии, которая произошла в сентябре 2020 года. Подсудимые случайно убили 42-летнего мужчину.

Как сообщает 3 марта прокуратура Курганской области, виновным назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому. Трагедия произошла 22 сентября прошлого года. Бригада рабочих работала на одном из предприятий Кургана: выносили строительный мусор. Также нужно было вынести старую деревянную дверь, но двое мужчин решили ее просты выкинуть в окно. «Двое рабочих выкинули из окна 5 этажа деревянную дверь, которая упала на находящегося внизу мужчину. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался спустя непродолжительное время в медицинском учреждении», – сообщали ранее в Следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В судебном заседании подсудимые свою вину в инкриминируемом им преступлении признали в полном объеме, заявили о своем раскаянии, по результатам рассмотрения уголовного дела признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ, им назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы каждому», – уточнили в облпрокуратуре.

Курган, Дарья Котова

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