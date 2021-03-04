В Зауралье ищут подрядчика, чтобы закончить ремонт важной трассы

В Курганской области ищут подрядчика, чтобы закончить ремонт трассы Курган-Куртамыш-Целинное, которая объединяет три района. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Цена лота – 731,4 млн рублей. В материалах закупки уточняется, что подрядчику предстоит выполнить работы по ремонту автомобильной дороги Курган – Куртамыш – Целинное на участке км 103+000 – км 164+100 в Куртамышском и Целинном районах Курганской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявки принимаются с четверга, 4 марта.

Автодорогу Курган-Куртамыш-Целинное водители в соцсетях много лет называли не иначе, как «ужасной». Курганцы жаловались на колейность и глубокие ямы. При этом трасса оживленная, суточный трафик – около 3 тысяч автомобилей. В 2019 году начался ремонт дороги.

Автодорогу, которая проходит по трем района Зауралья, ремонтируют в несколько этапов с 2019 года. Тогда дорожники новый асфальт уложили на участке протяженностью 38,3 км. На объекте работал крупный подрядчик – АО «УралАвтодор». В 2020 году ремонтировали 25,12 км дороги, в том числе отрезок, который проходит через город Куртамыш. На что по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено около 245 млн рублей.

В конце 2020 года курганские власти заявили, что дорожные работы выполнены на 76%. На 2021 год, как объяснялось, переносился ремонт участка протяженностью более 60 км.

Курган, Дарья Котова

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