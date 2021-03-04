Число случаев коронавируса в Курганской области снизилось до 60 за сутки

В Курганской области с начала февраля заметно снизился уровень заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 4 марта в регионе выявлено 60 новых случаев.

В оперативном штабе Зауралья уточнили, что в Кургане суточный прирост сократился до 23 новых случаев. Остальные вновь заболевшие проживают в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Петуховском, Шадринском, Шатровском, Юргамышском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и городе Шадринске.

Число выздоровевших превысило число заболевших: на сегодняшний день по выздоровлению выписаны 68 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии на текущую дату составляет 17 тыс 965 человек.

Курган, Дарья Котова

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