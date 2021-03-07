Оперативный штаб Курганской области принял ряд «коронавирусных» послаблений

В Курганской области с 15 марта отменяется обязательный режим самоизоляции для людей в возрасте старше 65 лет. Также оперштаб разрешил проводить массовые мероприятия, но только на открытых площадках.

Оперативный штаб по проведению мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в последний раз продлевал режим самоизоляции для пожилых курганцев 26 февраля. Тогда санитарные врачи настаивали на том, что пожилые люди остаются в зоне риска – они составляют значительную долю из числа заболевших. Кроме того, они тяжелее других переносят заболевание. Оперштаб, снимая ограничения с 15 марта, отмечает, что самоизоляция для пенсионеров будет носить рекомендательный характер.

С 15 марта, по решению оперштаба Зауралья, разрешается присутствие родителей на групповых праздничных мероприятиях в дошкольных учреждениях. А с 8 по 14 марта на открытых площадках,определённых органами управления культурой, разрешено проведение праздничных мероприятий, посвященных Масленице, с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.

С начала пандемии Covid-19 в Курганской области коронавирусом заболели более 18 тыс человек. Особый режим повышенной готовности, напомним, был введен в регионе с марта 2020 года.

Курган, Дарья Котова

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