В Курганской области за праздничные выходные поймали рекордное количество пьяных водителей

В Курганской области с 5 по 8 марта сотрудники ГИБДД зафиксировали десятки случаев «пьяного вождения». Задержаны 69 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, об этом 9 марта сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Для сравнения, 1, 2 и 3 марта сотрудники ГИБДД в общей сложности задержали 18 нетрезвых водителей.

Всего за длинные выходные в Зауралье произошло 88 ДТП. Одна авария – со смертельным исходом. В Шадринском районе на 227 километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган женщина-водитель на ВАЗ-21101 выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Сузуки Гранд Витара, за рулем которого находился водитель 1975 года рождения. Водитель отечественного автомобиля скончалась на месте аварии до приезда медиков. Водитель иномарки с различными травмами доставлен в больницу.

Также в массовой аварии на трассе «Иртыш» 7 марта пострадала двухгодовалая девочка. Тогда столкнулись Лада Приора, иномарка Митсубиши и фура с прицепом.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.03.21

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