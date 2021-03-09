Курганский губернатор Шумков сегодня принимает поздравления с юбилеем

В понедельник, 9 марта, свой день рождения отмечает губернатор Курганской области Вадим Шумков. У Шумкова юбилей – ему сегодня исполняется 50 лет.

Вадим Шумков 9 марта 1971 года родился в Курганской области – селе Шастово Варгашинского района. Первое образование получил в Томске, это был Томский госуниверситет. Трудовую карьеру юрист-Шумков начал в ХМАО. Затем начался период госслужбы: с 2004 года занимался развитием инвестиционной политики в Тюменской области, а в 2015 году Шумков занял пост заместителя губернатора Тюменской области.

В октябре 2018 года Вадим Шумков был назначен врио губернатора Курганской области. Через год – в сентябре 2019 года, стал всенародно избранным главой региона. За нового губернатора при явке 42,6% проголосовали 80,86% жителей Курганской области.

Вадим Шумков женат, он многодетный отец.

С первых дней своей работы в Зауралье глава региона взял курс на развитие экономики, запуск новых производственных предприятий, создание новых рабочих мест.

Курган, Дарья Котова

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