В Курганской области будет объявлено голосование по 27 объектам благоустройства

В Курганской области с 26 апреля по 30 мая будет проходить онлайн-голосование, по результатам которого определятся объекты для благоустройства в 2022 году. Деньги на проведение работ регион получит по программе «Формирование комфортной городской среды».

Во вторник, 9 марта, в пресс-службе курганского губернатора уточнили, что перечень объектов, выставленных на голосование, уже утвержден. В их числе 21 территория в Кургане и шесть в Шадринске.

Так, в областной столице в список попали несколько общественных территорий, а также парк в 4 микрорайоне Заозерного, сквер на ул. К.Мяготина (между домами № 91-97А), сквер у дома на ул. Станционная, 52, Старообрядческий сквер, участок набережной на бульваре Солнечный.

В Шадринске власти хотят привести в порядок пешеходную аллею по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул.Орджоникидзе), парк в районе ДК Нового поселка, ограждение и устройство входной группы в сквере Воинской славы, минеральный источник, пешеходную дорожку и мостик через р. Канаши и один сквер.

«Для того, чтобы все желающие могли принять участие в голосовании, создана единая федеральная онлайн платформа по выбору объектов благоустройства, на которой представлен и наш регион. Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно будет через сайт госуслуг, социальные сети, мобильный телефон. Для тех, у кого нет возможности это сделать, на помощь придут волонтеры. Они должны ответить на вопросы земляков и помочь желающим проголосовать за общественные пространства с помощью специальных планшетов», – уточнили в облправительстве.

Деньги по программе «Формирование комфортной городской среды» Зауралье получает не первый год. В текущем году список объектов, которые будут благоустроены летом и осенью, формировался не жителями региона. Общественное голосование – это дебют.

Напомним, в 2020 году в Курганской области за счет федеральной программы были отремонтированы 38 дворов и 62 общественные территории.

«В 2021 году в планах благоустройство 55 общественных и 30 дворовых территорий в Кургане, Шадринске и 18 районах – Звериноголовском, Варгашинском, Каргапольском, Катайском, Лебяжьевском, Мишкинском, Петуховском, Целинном, Шумихинском, Юргамышском, Шатровском, Куртамышском, Сафакулевском, Белозерском, Далматовском, Притобольном, Частоозерском и Шадринском», – отметила директор департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова.

Курган, Дарья Котова

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