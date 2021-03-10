В Кургане почти на сутки отключат воду в нескольких микрорайонах

В Кургане в четверг, 11 марта, в 09 часов начнется масштабное отключение холодной воды. Работы продлятся почти сутки: до 06 часов 12 марта. Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз», на ул. Алексеева, 4 будет производиться врезка водопровода.

Холодное водоснабжение будет ограничено в микрорайонах Заозерный, СМП-290, Откормсовхоз. Точный список адресов размещен на сайте «Водного союза»: ул.Алексеева 1, 4; ул.Епишева 1 (Азбука строительства), 3 (Газпром); завод «Курганстальмост»; «КурганШпунт»; микрорайон СМП-290; микрорайон Откормсовхоз.

Жителей указанных территорий просят подготовиться к длительному отключению и сделать необходимые запасы воды.

Курган, Дарья Котова

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