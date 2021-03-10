На Зауралье опять надвигаются морозы и шквалистый ветер

В Курганской области к 11 марта начнет портиться погода. В регионе похолодает до -27 градусов. 11 марта также ожидается северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Как сообщает региональный Центр по гидрометеорологии, ночью 11 марта температура воздуха опустится до -20 градусов. В пятницу, 12 марта, ожидаются морозы -22…-27 градусов. К субботе ночные температуры в Курганской области ожидаются на уровне -21…-26 градусов.

С начала 2021 года на Зауралье неоднократно обрушивался циклон. Недавний шторм, который начался 24 марта, сопровождался метелью, порывами ветра до 20 метров в секунду. На два дня было парализовано движение на федеральных и региональных трассах.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.03.21

В Кургане почти на сутки отключат воду в нескольких микрорайонах. / В Кургане заменили поставщика газа, из-за которого без топлива остались десятки домов. / В Курганской области будет объявлено голосование по 27 объектам благоустройства. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»