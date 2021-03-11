Смертельное ДТП: под Курганом лоб в лоб столкнулись «газель» и иномарка

На трассе Иртыш в Курганской области в четверг, 11 марта, произошло смертельное ДТП. Один человек погиб, двое доставлены в больницу.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении МЧС, авария произошла около 7 часов утра на территории Кетовского района (село Введенское). Это было лобовое столкновение грузовой «газели» и иномарки Шевроле. В оперативном ведомстве подтвердили, что один человек погиб. В ГИБДД оперативно не смогли уточнить информацию о ДТП и о том, водитель или пассажир какой машины скончался на месте.

Пассажиров деформированных автомобилей пришлось доставать из салона с помощью гидравлического инструмента. «Удар настолько был сильный, что у одной из машин двигатель вылетел на обочину», – уточнили в управлении МЧС.

Пострадавших с места жуткой аварии с травмами различной тяжести передали службе скорой медицинской помощи.

Курган, Дарья Котова

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