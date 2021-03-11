В Курганской области заболеваемость Covid-19 сократилась до показателей первой волны

В Курганской области с начала марта заметно сокращается суточный прирост по коронавирусу. В регионе фиксируется не более 60 новых случаев в сутки. По состоянию на 11 марта Covid-19 подтвердился у 52 человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане к 11 марта коронавирусом заболели 22 человека. Остальные случаи выявлены в Белозерском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Мишкинском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Целинном, Шатровском, Юргамышском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Всего с начала пандемии новой инфекцией в Зауралье заразились 18 тыс 359 человек.

В понедельник, 15 марта, в регионе отменяется обязательный режим самоизоляции для лиц в возрасте от 65 лет. Пожилых людей все равно просят соблюдать осторожность и не рисковать своим здоровьем.

Курган, Дарья Котова

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