В общественном транспорте Кургана начнет действовать новая карта школьника

В Кургане с 1 апреля начнет действовать пластиковая карта школьника. Это льготный проездной билет, которым смогут пользоваться дети из малоимущих семей, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. До этого момента школьники-льготники оплачивали проезд специальными купонами.

Как уточнили в МКУ «Транспортное управление» города Кургана, карту дети смогут использовать для того, чтобы добраться до места учебы.

Директор МКУ «Транспортное управление» Алексей Теребенин напомнил, что сейчас для оплаты льготного проезда все эти категории школьников используют купон-талоны. «Дети из малоимущих семей, опекаемые дети и дети-сироты получают их бесплатно через школы – из расчета 30 купон-талонов в месяц в течение учебного года для малоимущих и 72 штук ежемесячно в течение всего года для опекаемых и детей-сирот. Остальные категории школьников, нуждающиеся в проезде до места учебы, вправе в течение учебного года приобрести в пунктах ЕРЦ «Прогресс» 25 купон-талонов в месяц по льготной цене. 4 рубля в этом случае перевозчикам за каждую поездку компенсирует городской бюджет», – уточнил Теребенин.

С 1 апреля купоны будут считаться недействительными: действовать будет только новая пластиковая карта. Ее можно оформить и получить в учреждении, где обучается ребенок. В мэрии Кургана заверили: карты уже готовы и в течение ближайших двух-трех дней начнётся их выдача школьникам.

Оператор по обслуживанию социальной транспортной карты – ООО «Элкарт» – был определен по результатам конкурсных процедур. Деньги на карту будут поступать автоматически каждый месяц. Количество поездок будет соответствовать количеству купон-талонов, которые сегодня представляются этим категориям школьников. Если ребенок не изъездит их в установленный срок – бесплатные поездки «сгорят».

А родители, которые приобретали в ЕРЦ «Прогресс» купон-талоны по льготной цене, обязаны будут самостоятельно пополнять карту. При этом 25 поездок в месяц в течение учебного года для детей будут льготными. Система электронного проездного автоматически спишет нужную сумму – к примеру, 21 рубль вместо 25-ти. Четыре рубля за каждую льготную поездку впоследствии будут компенсированы перевозчику из бюджета города.

Курган, Дарья Котова

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